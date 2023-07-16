قصة القبض على سفاح النساء في نيويورك (فيديو)

كانت مدينة نيويورك تحمل سرًا مرعبًا لأكثر من عقد من الزمان، بسبب سلسلة جرائم قتل غامضة استهدفت نساءً بريئات، واخفاء جثثهن على شواطئ جيلجو، بدون العثور على القاتل الذي ظل مجهول الهوية، بعد أن يتربص بضحاياه ويتخلص من أدلة جريمته.

الغموض في قصة هذا القاتل المتسلسل لم تدم إلى الأبد، وذلك بعد القاء القبض على سفاح النساء، من قبل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على "سفاح النساء"، يوم الخميس، وهو يتمشى حيث حاصره رجال الأمن واعتقلوه.

تفاصيل جديدة

وكشفت التحقيقات الجديدة تفاصيل هامة، فقد تم ربط المشتبه به من قبل أحد الشهود بشاحنة صغيرة وبقايا بيتزا، حيث أن هذه الأدلة، لعبت دورا في الكشف عن هوية القاتل المجهول، وهو ريكس إيه هيورمان، الذي كانت لديه قائمة من الجرائم البشعة، التي قتل فيها 3 نساء ودفن رفاتهن في لونغ آيلاند، وليس ذلك فقط، بل تم اتهامه أيضًا بقتل امرأة في عام 2007.

وتمت مطابقة حمض نووي عثر عليه على شعر إحدى الضحايا ببقايا بيتزا تناولها المتهم وبدأت السلطات تتعقب تحركات المهندس المعماري منذ عام 2022، وعلى الرغم من كل الأدلة المتراكمة، فقد نفى هيورمان بشدة جميع التهم الموجهة ضده.

10 سنوات من الغموض

استمرت القضية في شغل المجتمع الأميركي لأكثر من 10 سنوات، حيث كانت تتصدر عناوين الصحف المحلية لسنوات عديدة، إذ أن قصة اللغز المروعة أثارت استياء وذعر الناس، وسط جهود كبيرة تم بذلها في محاولة لحل هذه القضية.

وتشكلت فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية ومحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإضافة إلى إدارات الشرطة المحلية، وتم تجميع كل المعلومات وتحليلها بدقة لتتبع تحركات المشتبه به، واستخدام كل أداة ممكنة للكشف عن الحقيقة المظلمة وتحقيق العدالة.

