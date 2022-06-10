قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب دمشق

شنت اسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة هجوما صاروخيا استهدف جنوب دمشق، بحسب ما افادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا).

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إنه ”في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق“.

وأضاف المصدر، أن ”وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها“، مشيرا الى "إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، إن ”إسرائيل أصبحت تعمل بشكل مباشر“ ضد ما سماها ”رأس الأخطبوط لإيران، وليس فقط ضد أذرعها بالمنطقة“.

وأضاف بينيت: ”كانت إيران سابقا تلحق الضرر بنا عبر أذرعها بالمنطقة ولم تتلقَ أي رد، لكن الآن الوضع مختلف“.