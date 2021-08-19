قصف صاروخي اسرائيلي يستهدف محيط مدينتي دمشق وحمص (فيديو)

اعلن مصدر عسكري سوري ان هجوما صاروخيا اسرائيليا استهدف مساء الخميس، محيط مدينتي دمشق وحمص، بحسب ما اوردته عنه وكالة الانباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله انه في "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص".

واضاف ان "وسائط دفاعنا الجوي (تصدت) لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

وكانت عدة انفجارات هزت العاصمة السورية دمشق فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف فوق دمشق.

#عاجل .مصدر عسكري : حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان pic.twitter.com/8l4ABfXqoM — سانا عاجل (@SanaAjel) August 19, 2021

وخلال السنوات الماضية، شنت الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا، تقول إنها إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتسبب النزاع في سوريا، منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011، بمقتل نحو نصف مليون شخص، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.