قصف عنيف يستهدف أكبر قاعدة أمريكية في سوريا

تعرضت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا لهجوم صاروخي.

واستهدف الهجوم الصاروخي القاعدة الامريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القاعدة الأمريكية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف".

وتصاعدت عقب القصف ألسنة اللهب والدخان في منطقة الميدان.

فيما هرعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء الى القاعدة، بينما قامت القوات الأمريكية باستطلاع المنطقة باستخدام الطائرات الحربية فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة به، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين داخل القاعدة.

وبحسب تقارير إعلامية سورية فإن هجوما مماثلا وقع على قاعدة أمريكية قبل أيام.