قطر تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمان آل ثاني

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، أن الدوحة لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، مضيفا أنها لا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، مشترك في الدوحة مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، إن "الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة"، مضيفا "لا نرى أي عامل مشجع على عودة سوريا، ولا يوجد حتى الآن حل سياسي"، مؤكدا دعم بلاده لأي حل سياسي يقبله الشعب السوري.

وأوضح أن "الشعب السوري لا زال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري.. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب".

كما أكد عبد الرحمان آل ثاني أن موقف دولة قطر هو داعم للحل في سوريا، إذا كان مدعوما من الشعب السوري.