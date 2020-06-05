قطر تكشف عن مبادرة جديدة لحل الازمة الخليجية وتصف الاجواء حولها بالايجابية

كشف وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، مؤكدا إن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

وقال الشيخ محمد في مقابلة مع قناة الجزيرة في الذكرى الثالثة للحصار الذي فرضته السعودية والامارات والبحرين ومصر على بلاده "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

وأكد أن الأجواء إيجابية بشأن هذه المبادرة، آملا أن تسفر عن خطوات خلاف ما حدث العام الماضي.

وقال الشيخ محمد "من يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة" على الرغم من استخدام دول الحصار منصات التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام ضد دولة قطر.

كما أشار إلى أن الحوار مع السعودية نهاية العام الماضي كان إيجابيا "لكنه توقف دون معرفة الأسباب، ونأمل أن تختلف المبادرة الجديدة عن سابقاتها ونجد جدية بالتعامل مع مبادرة الكويت".

وعن مجلس التعاون، قال وزير الخارجية إن قطر حريصة على وحدة المجلس بصرف النظر عما حدث، والحصار أضر بسمعته، خاصة وأن "المنطقة تعيش فترة ساخنة ويجب إيجاد حكمة في الحلول لضمان عدم انفجار الأوضاع".

وتحل اليوم الذكرى الثالثة للحصار المفروض على الدوحة من قبل ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر، حيث بدأ الحصار بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشرِ تصريحات مفبركة نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتقول الدوحة إن الحصار المفروض عليها متواصل ومستمر بممارسات غير مشروعة على الرغم من تهاوي الادعاءات التي ساقتها دول الحصار.

في وقت سابق، ورد في وكالة بلومبيرغ أن الكويت تقود جهود وساطة جديدة لحل الأزمة الخليجية استنادا إلى مقترح تقدمت به الإدارة الأميركية، ينص على رفع كل من السعودية والإمارات للحظر الجوي المفروض على رحلات الخطوط الجوية القطرية.

ويعد فتح الأجواء الإماراتية والسعودية أمام الطيران القطري في الأساس مقترحا أميركيا -حسب بلومبيرغ- وقد طرح منذ عدة أشهر، إلا أن الكويت تعمل على التوصل إليه حاليا على شكل اتفاق قطري سعودي.

ونقلت الوكالة عن صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغط شخصيا على قادة السعودية لإنهاء القيود الجوية المفروضة على قطر، بعد أن فشلت مساعي واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول أزمة الحصار.

وقللت بلومبيرغ من فرص نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أنه لا تواصل سعوديا قطريا مباشرا منذ انهيار المحادثات بين الطرفين نهاية العام الماضي.