قطر داعمة الثوارت ماليا واعلاميا تكشف عن موقفها من احداث السودان

البشير أكد للشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد

قالت مصادر اعلامية ان الرئيس السوداني الذي يواجه ثورة شعبية تلقى اتصالا مؤيدا له من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقالت ان الاخير أكد وقوف بلاده وجاهزيتها لمساعدة السودان في تجاوز الظرف الطارئ.

وقالت قناة روسيا اليوم ان الرئيس المشير عمر حسن البشير تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.

وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة.

وأضافت الرئاسة أن أمير قطر أكد حرصه على استقرار السودان وأمنه.

وتعد قطر الدولة الاولى عبر قناة الجزيرة والدعم المالي في دعم الثورات في سورية ومصر وليبيا وتونس، ويبدو ان توجه البشير الاخواني وولاءه لقطر قد فرمل الدعم القطري للثورة السودانية

ومن جهته شكر الرئيس السوداني، أمير قطر على اتصاله واهتمامه بما يجري في البلاد وحرصه على استقرارها.

وأشارت الرئاسة السودانية إلى أن البشير أكد للشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني على معالجة أسباب الأزمة.