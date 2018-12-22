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قطر داعمة الثوارت ماليا واعلاميا تكشف عن موقفها من احداث السودان

قطر داعمة الثوارت ماليا واعلاميا تكشف عن موقفها من احداث السودان
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