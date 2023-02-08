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قلق أمريكي بشأن وصول مطورين روس لبيانات فيسبوك

تاريخ النشر: 08 شباط / فبراير 2023 - 08:06
المقر الرئيسي لشركة ميتا / فيس بوك سابقًا، في مينلو بارك، كاليفورنيا
المقر الرئيسي لشركة ميتا / فيس بوك سابقًا، في مينلو بارك، كاليفورنيا

سأل عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" فيس بوك سابقا مارك زوكربيرغ حول وصول مطورين من روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية.

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وأشار عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي مارك وورنر وماركو روبيو عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى أن "مئات الآلاف من المطورين" من دول وصفوها بـ "عالية الخطورة" لديهم إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات السرية لموقع فيسبوك بخاصة فيما يتعلق حول بيانات الملف الشخصي والصور والرسائل الخاصة.

ويرى وورنر وروبيو أن مطورين من روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين (90 ألفا في الصين) لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين، بالرغم  أن موقع فيسبوك لا يعمل في الصين.

كلمات دالة:ميتافيس بوكفيسبوكمجلس الشيوخ الأمريكي

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