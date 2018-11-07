روسيا تنشر منظومات "إس-300" الصاروخية في الأراضي السورية

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، أن بلاده قلقة من نشر منظومات "إس-300" الصاروخية الروسية في الأراضي السورية.

وقال في مؤتمر صحفي هاتفي، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون من نشر منظومات "إس-300" في سورية. والسؤال هو من الذي سيشرف على هذه المنظومات؟ وما هو الدور الذي ستلعبه".

وذكر جيفري أن العسكريين الروس والإسرائيليين كانوا على اتصال دائم فيما بينهم حول الغارات الإسرائيلية على الأهداف في سورية.

وأضاف: "نأمل باستمرار ذلك".

ونشرت روسيا منظومات "إس-300" الصاروخية في الأراضي السورية بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية التي حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عن ذلك.