قناة جزائرية تعتذر بعد بثها مشاهد إباحية والسلطات تغلقها نهائيا

قدمت قناة فضائية جزائرية الثلاثاء، اعتذارها الى المشاهدين بعد بثها "خطأ" مشاهد اباحية على شاشتها، فيما اتخذت السلطات قرارا بغلق نهائيا على خلفية المشاهد التي اثارت استياء واسعا.

وقالت وسائل اعلام محلية ان قناة الاجواء كانت بثت مساء الاحد فيلما يحتوي على "لقطات مخلة بالحياء بدون رقابة. او مراجعة".

واعلنت "سلطة ضبط السمعي البصري" الجزائرية المكلفة الرقابة على القنوات الفضائية الإثنين "الإغلاق النهائي لقناة الأجواء" على خلفقية بثها "سهرة بها محتوى مخل بالحياء يتنافى مع قيم مجتمعنا وديننا الحنيف"،.بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الرسمية.

والثلاثاء، نشرت القناة عبر صفحتها في فيسبوك نبأ توقفها عن البث، مشفوعا باعتذار للمشاهدين "والشعب الجزائري".

وقالت في البيان انه "تطبيقا لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف نهائيا بث قناة الأجواء"، متقدمة با لاعتذار من "كل مشاهديها و عامة الشعب الجزائري عن الخطأ الفادح المرتكب".