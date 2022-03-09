قناة "فيلق القدس": الحرس الثوري قصف قاعدة عسكرية اسرائيلية ب 50 صاروخا

كشفت قناة "فيلق القدس" الإيرانية، النقاب عن تفاصيل قصف قاعدة عسكرية اسرائيلية، في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، بخمسين صاروخا في عام 2018، انتقاما لمقتل 7 عناصر من الحرس الثوري في غارة اسرائيلية، قرب حمص.

وذكرت القناة، عبر حسابها على "تيلغرام"، أن "إيران انتقمت لمقتل عناصر لها في قاعدة "تي 4" السورية بعد غارة إسرائيلية أدت لمقتل 7 من القوات الإيرانية في عام 2018"، مشيرة إلى أن رد طهران حينها تمثل في قصف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل بخمسين صاروخا.

وأضافت أن "الإسرائيليين طوقوا القاعدة بأكملها بعد هجوم فيلق القدس الصاروخي وقاموا بحجب الأخبار من أجل التستر على الأضرار التي تعرضوا لها"، متابعة: "خبراء إسرائيليين اعترفوا أن إطلاق 50 صاروخا على قواعد إسرائيلية أمر غير مسبوق أثار الدهشة".

من جهة أخرى، نقلت القناة عن مصادر سورية غير رسمية، قولها إن "إيران وسوريا قررتا القيام بعملية مشتركة للرد على هجوم الكيان الصهيوني على سوريا والذي أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وعدد من القوات السورية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، أمس الثلاثاء، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.

ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.