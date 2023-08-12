لبنان: "حزب الله" يكشف عن سلاح جديد مدمر (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مشاهد لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، وذلك لأول مرة، خلال تدريبات تتعلق بالسلاح المضاد للدروع.

ووفقًا للموقع الرسمي للإعلام المركزي للحزب، فإن منظومة "ثار الله" تشمل منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تستخدم صواريخ "كورنيت" المضادة للدروع.

وتتضمن هذه المنظومة منصتي إطلاق، وتتميز بدقة عالية في إصابة الأهداف بتوقيت متزامن، وهي مصممة للاستخدام في النهار والليل، مع سهولة في التحرك والمناورة.

تم تدشين هذه المنظومة في صفوف "حزب الله" عام 2015، وأظهرت نجاحًا ملحوظًا خلال استخدامها في مختلف الميادين.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية لانتهاء حرب تموز 2006 بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، خطابًا في هذه المناسبة حيث سيتطرق إلى آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

