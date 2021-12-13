قوات "تيغراي" تستعيد السيطرة على بلدة تاريخية شمال اثيوبيا

أفادت وسائل اعلام باستعادة قوات جبهة تحرير "تيغراي"، السيطرة على بلدة تاريخية شمال اثيوبيا مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقال شهود عيان إن متمردي "تيغراي"، استولوا مجددا على بلدة لاليبيلا التاريخية، كما أفادت أنباء بأنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار، بل حدث تبادل للسيطرة على البلدة.

وكانت عناصر من قوات تيغراي قد استولت على بلدة لاليبيلا، التي تشتهر بوجود كنائس قديمة منحوتة في الصخر، في أغسطس/آب الماضي.

وحققت القوات الفيدرالية مكاسب مؤخرا في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام، والتي أشعلت فتيل أزمة إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن منطقة شمالي إثيوبيا تواجه مجاعة جماعية، في ظل احتياج ما يزيد على تسعة ملايين شخص إلى إمدادات غذائية أساسية في مناطق تيغراي وأمهرة وعفر.

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