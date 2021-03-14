قوات حفتر تعتقل قياديا بارزا في داعش جنوبي ليبيا

العملية ”استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد (المكنى أبو عمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت، إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015".

أعلن الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر الاحد، عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خلال ما وصفه بأنه عملية نوعية نفذها في مدينة اوباري جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“: إنه ”في تمام الساعة الـ5 صباحًا من اليوم الأحد، قامت مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة أوباري حي الشارب“.

وأضاف البيان، أن العملية ”استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد (المكنى أبو عمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت، إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015، حيتُ قاد عمليات إرهابية أبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي“.

أوضح البيان، أن ”ميلود أصيب في تلك الفترة بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه، وتلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت“.

وأضاف بيان الجيش، أن محمد ميلود ”تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها، إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا“.

وذكر البيان، أن ميلود ”عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت، حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية، منها خطف 4 مهندسين إيطاليين في العام 2016، وطالب بفدية تُقدر بـ 4 ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم، وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود القيمة المتفق عليها.

ولفت البيان، إلى أنه ”في العام 2019 اجتمع محمد ميلود مع مهدي دنقو أبو البركات في مدينة أوباري، ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقي، والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي“، مبينا أن ”لديه علاقة مع أبي الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر“.

