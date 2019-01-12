قيادات عسكرية تركية رفيعة المستوى تبحث التطورات في إدلب

قوات تركية

عقد وزير الدفاع التركي أكار خلوصي اجتماعا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان ورئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار على الحدود التركية السورية لبحث تطورات الوضع بإدلب.

وقال وزير الدفاع اليوم السبت: "نبذل كل ما بوسعنا من أجل استمرار وقف إطلاق النار في إدلب والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الإطار نواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا".

وبحث الاجتماع الوضع في إدلب في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه في سوتشي، كما بحث جهود استمرار وقف إطلاق النار وما ينبغي القيام به من أجل الاستقرار في المنطقة.

وقد توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق في مدينة سوتشي في 17 سبتمبر الماضي، يقضي بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق الجيش السوري ومناطق المعارضة المسلحة في إدلب ومحيطها.