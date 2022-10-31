قيادي بارز في عرين الاسود يسلم نفسه للامن الفلسطيني

افادت تقارير اعلامية عبرية ان محمد طبنجة احد قادة عرين الاسود في نابلس قد سلم نفسه وسلاحه للاجهزة الامنية الفلسطينية بعد ايام قليلة من عمل مماثل قام به مجموعه من رفاقه في عرين الاسود

وقال موقع انتلي نيوز العبري ان "طبنجة" سلم نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء اليوم (الاثنين) وفق ما العن في منشور نشره على فيسبوك ، أوضح أنها "إستراحة محارب".

وهاجم الموقع سياسة الحماية والاسلوب الذي تتبعة الاجهزة الامنية الفلسطينية في حماية المقاومين وقال الموقع العبري "محمد طبنجة لن يبقى في مقر الأجهزة الأمنية الفلسطينية سجن أريحا مثل أصدقائه، سيبيع سلاحه للسلطة الفلسطينية وسيحصل على راتب كامل من السلطة الفلسطينية مقابل عدم تورطه في الإرهاب".

وقال طبنجة في تغريدته على مواقع التواصل الاجتماعي التي اعلن فيها عن خطوته :" مستمرون في مقارعتنا للاحتلال، لن نترك البارودة ولن نغادر الميدان ولن نبرح الجبل ولن نترك مقاتلي العرين تتخطفهم الطير وسيبقي شعاري دوما (يا جراحي إنني رغم مصابي, شامخا ما زلت لم يعرق جبيني) استراحة مقاتل".

وكانت مصادر عبرية واعلامية عربية قد كشفت عن ضغوط اميركية اردنية مصرية على اسرائيل لوقف عدوانها على المدن الفلسطينية واعطاء السلطة الفلسطينية فرصة من اجل التفاوض مع مجموعة عرين الاسد بهدف تسليم انفسهم واسلحتهم الى الاجهزة الامنية الفلسطينية والانضمام اليها مقابل وقف قوات الاحتلال مطاردتهم