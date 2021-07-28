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قيادي من النهضة يدعو اميركا لوقف ارسال لقاحات كورونا لتونس

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 06:00
النهضة لاميركا: اقطعو عنا اللقاحات
النهضة لاميركا: اقطعو عنا اللقاحات

اثار احد قادة حزب النهضة التونسي موجه من السخط والغضب الشعبي والحزبي بعد تقديمه "طلبا غريبا" تمثل بدعوته الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

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النهضة لاميركا: اقطعو عنا اللقاحات

وقال القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس، رضوان المصمودي، ان ذلك كوسيلة للضغط على رئيس البلاد قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته الاخيرة المتمثلة بتجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة ومن ثم اتهام حزب النهضة الاخواني بتلقي تمويل من الخارج.

 

صحفي اميركي: عار اخلاقي

وكان صحفي أميركي يعلق في تغريدة على تويتر، على مقال كتبته سارة يركس، تدعو فيه الإدارة الأمريكية لوقف ارسال اللقاحات الى تونس فاعتبر الصجفي الاميركي هذا الموقف "عار أخلاقي"، فرد عليه القيادي بالنهضة رضوان المصمودي، بالقول إن ما حصل في تونس يعتبر "انقلابا"، مشيرا إلى أن القانون الأميركي يمنع المساعدات للدول التي تحصل فيها انقلابات، في إشارة إلى ضرورة وقف إمداد تونس باللقاحات والمساعدات الطبية. 


يشار إلى أن وشنطن كانت تعهدت بإرسال مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى تونس الأسبوع المقبل، لدعمها في محاربة الجائحة.

طلب نائب النهضة خيانة

واعتبر الناشط محرز بلحسن، أن ما قام به المصمودي هو قمة الخيانة، مشيرا إلى أن الإخوان مستعدون للتضحية بأرواح الناس من أجل البقاء في السلطة وخدمة مصالحهم. في حين قالت ناشطة أخرى، إن العقل الإجرامي لـحركة النهضة مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في الحكم، حتى إن كان ذلك على حساب أرواح التونسيين، لدرجة حرمانهم من الأدوية واللقاحات

المصمودي ينفي 

لكن القيادي في حركة النهضة وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية نفى ما نسب اليه رغم تداول صورة عن تغريدته وقال لاذاعة " أي اف ام" التونسية ان ما تردد عن تدوينته التي أثارت جدلاً واسعا وربط فيها ما أسماه بإنقلاب قيس سعيد والتلاقيح التي تقدمها الولايات المتحد لتونس.

وقال المصمودي " لم أقم يوماً بإستغلال علاقتي لضرب مصلحة التونسيين ولم أطالب الأمريكيين بوقف إمدادات التلقيح". وتابع المصمودي " هنالك قانون في الولايات المتحدة يطالب بوقف الدعم عن الدول التي تحصل فيها انقلابات لكني رفضت ذلك جملة وتفصيلا".

 

 

 

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