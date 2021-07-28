قيادي من النهضة يدعو اميركا لوقف ارسال لقاحات كورونا لتونس

اثار احد قادة حزب النهضة التونسي موجه من السخط والغضب الشعبي والحزبي بعد تقديمه "طلبا غريبا" تمثل بدعوته الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

النهضة لاميركا: اقطعو عنا اللقاحات

وقال القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس، رضوان المصمودي، ان ذلك كوسيلة للضغط على رئيس البلاد قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته الاخيرة المتمثلة بتجميد عمل البرلمان، وحل الحكومة ومن ثم اتهام حزب النهضة الاخواني بتلقي تمويل من الخارج.

الارهابي رضوان المصمودي يدعو لايقاف المساعدات الطبية والتلاقيح

هاذم تحبونا نعملو معاهم حوار وطني مع تنظيم ارهابي pic.twitter.com/7YSMAmCdo5 — joujou⁦🇹🇳⁩ (@DebicheJ) July 28, 2021

صحفي اميركي: عار اخلاقي

وكان صحفي أميركي يعلق في تغريدة على تويتر، على مقال كتبته سارة يركس، تدعو فيه الإدارة الأمريكية لوقف ارسال اللقاحات الى تونس فاعتبر الصجفي الاميركي هذا الموقف "عار أخلاقي"، فرد عليه القيادي بالنهضة رضوان المصمودي، بالقول إن ما حصل في تونس يعتبر "انقلابا"، مشيرا إلى أن القانون الأميركي يمنع المساعدات للدول التي تحصل فيها انقلابات، في إشارة إلى ضرورة وقف إمداد تونس باللقاحات والمساعدات الطبية.

المرا اللي في التصويرة على اليسار هي أمريكية اسمها سارة يركس، كتبت مقال تدعو فيه الإدارة الأمريكية ما تبعثش التلاقيح لتونس وتستعملهم كورقة ضغط على قيس سعيد باش يتراجع.

جاوبها صحافي أمريكي (اللي على اليمين) وقال اللي هذا عار أخلاقي لو كان توصل أمريكا تعمل هكة.

ياخي النهضاوي رضوان pic.twitter.com/Hk4mJwik1Y — Gressi (@ghreissei) July 28, 2021



يشار إلى أن وشنطن كانت تعهدت بإرسال مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى تونس الأسبوع المقبل، لدعمها في محاربة الجائحة.

رضوان المصمودي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة يطالب بوقف إمداد تونس بتلقيح الكورونا موتوا إنتوما موش مشكل اما تحيا "الديمقراطية".



أكثر مالوطنية هذه ما نتصورش.. pic.twitter.com/rPdKtpwQvV — Mouna (@moonl_ight_) July 27, 2021

طلب نائب النهضة خيانة

واعتبر الناشط محرز بلحسن، أن ما قام به المصمودي هو قمة الخيانة، مشيرا إلى أن الإخوان مستعدون للتضحية بأرواح الناس من أجل البقاء في السلطة وخدمة مصالحهم. في حين قالت ناشطة أخرى، إن العقل الإجرامي لـحركة النهضة مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في الحكم، حتى إن كان ذلك على حساب أرواح التونسيين، لدرجة حرمانهم من الأدوية واللقاحات

العميل متاع الأمريكان والقيادي في المكتب السياسي للإخوان في تونس رضوان المصمودي لم يعجبه بيان وزارة الخارجية الامريكية و يطالب بأفعال وليس أقوال فقط 🙄🙄🙄

ربما هو يريد أن يراهم يخلعون باب البرلمان ؟ أو القدوم لنا وإحتلالنا ؟؟؟ 🙄🙄 pic.twitter.com/2PqimFzuWB — ferida mabrouki (@FeridaMabrouki) July 27, 2021

المصمودي ينفي

لكن القيادي في حركة النهضة وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية نفى ما نسب اليه رغم تداول صورة عن تغريدته وقال لاذاعة " أي اف ام" التونسية ان ما تردد عن تدوينته التي أثارت جدلاً واسعا وربط فيها ما أسماه بإنقلاب قيس سعيد والتلاقيح التي تقدمها الولايات المتحد لتونس.

وقال المصمودي " لم أقم يوماً بإستغلال علاقتي لضرب مصلحة التونسيين ولم أطالب الأمريكيين بوقف إمدادات التلقيح". وتابع المصمودي " هنالك قانون في الولايات المتحدة يطالب بوقف الدعم عن الدول التي تحصل فيها انقلابات لكني رفضت ذلك جملة وتفصيلا".