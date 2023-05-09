قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار

رفض رئيس تونس قيس سعيد من جديد التدخل الأجنبي في شؤون بلاده الداخلية مشددا على أن تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع على حد قوله.

وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على الارادة في شق الطريق دون أي تدخل خارجي بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء.

وأشار سعيد إلى أن تونس تواجه تحديات كبيرة ويجب تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعه، لافتا إلى أن السلم الأهلي في بلاده لا يُقاس بثمن.

وسبق أن واجه الرئيس التونسي انتقادات حادة في أعقاب حملة اعتقالات لمعارضين خلال الفترة الماضية.

ووصفت منظمة (أنا يقظ) الحقوقية في تونس المحاكمات الأخيرة أنها محاولة للتغطية على فشل الحكومة التونسية.

وشهدت تونس أحداثا متسارعة خلال الأيام الأخيرة، كان في آخرها إصدار قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس مذكرة إيداع بالحبس ضد رئيس حركة النهضة الإسلامي راشد الغنوشي.