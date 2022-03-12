قيمته 578 مليون دولار.. إيطاليا تصادر يختا لملياردير روسي

تواصل السلطات الإيطالية، ملاحقة رجال الأعمال الروس فوق أراضيها، حيث أعلنت اليوم السبت، عن مصادرة يخت تبلغ قيمته 530 مليون يورو (578 مليون دولار)، تعود ملكيته للملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، إن أندريه ميلينشينكو يمتلك اليخت "بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في برمودا".

ويُعتبر يخت "سي إيه"، الذي يرسو في ميناء ترييستي في شمال شرق إيطاليا، أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم. ويبلغ طول اليخت 143 متراً.

وأدرج الاتحاد الأوروبي ميلينشينكو على القائمة السوداء الأسبوع الماضي مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات.

يذكر أن ميلينشينكو أحد أغنى رجال الأعمال الروس، وثروته تحصى بمليارات الدولارات التي تأتيه من أعماله في مجال الفحم والأسمدة.

وصادرت إيطاليا الأسبوع الماضي أصولاً يملكها أثرياء روس آخرون تبلغ قيمتها حوالي 143 مليون يورو (156 مليون دولار)، ومنها "يخت ليدي إم" البالغة قيمته 65 مليون يورو والذي يملكه أليكسي مورداشوف، وهو رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتمثل عمليات الشرطة الإيطالية جزءا من حملة منسقة من قبل الدول الغربية لمعاقبة الأثرياء الروس المرتبطين ببوتين.