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كابول تقلل من أهمية انسحاب أميركي محتمل من أفغانستان

كابول تقلل من أهمية انسحاب أميركي محتمل من أفغانستان
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