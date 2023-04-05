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  3. موجة تسمم جديدة في إيران.. 20  طالبة يدخلن المستشفى

نقل 20 طالبة للمستشفى في موجة تسمم جديدة بإيران

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 10:44
اسعاف طالبات اصبن بإعياء إلى مستشفى بايران (لقطة شاشه)
اسعاف طالبات اصبن بإعياء إلى مستشفى بايران (لقطة شاشه)

البوابة - أسعفت 20 طالبة ايرانية إلى المستشفى  في بلدة باغميشه بمدينة تبريز شمال غربي البلاد، إثر إصابتهن بإعياء وضيق في التنفس بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا" الحكومية.

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وقال أصغر جعفري رئيس الطوارئ في مدينة تبريز أن التلميذات نقلهن الى المستشفى بسبب التسمم، مشيرا إلى توجه خبراء وفريق من الطوارئ بعد تلقيه تقارير حول حالة إعياء بين طالبات المدرسة.

وهرعت سيارات إسعاف إلى مدرسة في بلدة باغميشه بمدينة تبريز شمال غربي البلاد، لإسعاف 20 تلميذة يبلغن من العمر 15 عاماً، عقب إصابتهن بإعياء وضيق في التنفس.

وعاد إلى الواجهة في إيران من جديد ملف التسمم في إيران الذي طال المدارس خلال الفترة الماضية، فور انتهاء عطلة النوروز الت مدة 3 أسابيع.

وسبق أن أصيبت حوالي 1000 فتاة بإعياء عقب تعرضهن للتسمم منذ نوفمبر الماضي ضمن موجة تسمم انطلقت من مدينة قم، ثم لتتعرض عدة مدارس لحالات مشابهة في مختلف مناطق إيران.

وحاولت السلطات الإيرانية حينئذ التخفيف من أهمية القضية في البداية، قبل تقوم بإيقاف عدد من المتورطين في الملف.

كلمات دالة:تسممالتسممايرانتبريزالمستشفى

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