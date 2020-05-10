كبير الأخصائيين الأمريكيين بالأمراض المعدية ينعزل ذاتيا لأسبوعين

أعلن أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والمعدية، أنه سيعمل عن بعد لمدة أسبوعين، بعد إصابة إحدى موظفات البيت الأبيض بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة CNN، أن فاوتشي اتخذ هذا القرار، بعد أن تم كشف الإصابة بالفيروس لدى موظفة في المكتب الصحفي التابع لنائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس.

وأشار فاوتشي إلى أنه سيواصل العمل عن بعد، في إطار مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي شكلها البيت الأبيض سابقا.

وقال إنه، سيكون قادرا على مواصلة زيارة مركز الأبحاث الخاص به، والذي سيخضع أيضا لنظام العزل. وشدد على أنه، سيرتدي باستمرار كمامة واقية، وأنه سيخضع يوميا لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وفي وقت سابق، تم عزل اثنين آخرين من أعضاء مجموعة العمل بالبيت الأبيض الخاصة بـ COVID-19. وسيخضع للعزل الذاتي الكامل لمدة 14 يوما، رئيس المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة روبرت ريدفيلد، وكذلك رئيس إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستيفن خان.