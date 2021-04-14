كردستان تنفي وجود مركز اسرائيلي على اراضيها

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة حول استهداف "مركز للموساد الإسرائيلي" على أراضي الإقليم كما تحدثت مصادراعلامية اسرائيلية عن هذا النبأ.

نفي كردي لهجوم على مركز الموساد

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان صحفي، إن "مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وأضاف "نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما"، لافتا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص للمخابرات الإسرائيلية على أراضيه“.

تقارير: استهداف قاعدة سرية للموساد في شمال العراق



وأوضح أن "الهدف من نشر تقارير كهذه هي استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية“.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أمس الثلاثاء خبرا يفيد بتعرض مركز للموساد الإسرائيلي شمالي العراق لهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين فيه.