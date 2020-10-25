كورونا حول العالم: مليون و146763 وفاة

أظهر إحصاء جديد لرويترز يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 أن أكثر من 42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس إلى مليون و146763.

وقد تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر / كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 224128 8528383

الهند 118534 7864811

البرازيل 156471 5353656

روسيا 25821 1497167

الأرجنتين 28338 1069368

إسبانيا 34752 1046132

فرنسا 34508 1041075

كولومبيا 29802 998942

المملكة المتحدة 44795 884,457

بيرو 34033 883116

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

16 - العراق 10568 449153

22 - السعودية 5281 344552

32 - المغرب 3205 190416

36 - قطر 229 130965

38 - الإمارات 475 123764

40 - الكويت 744 120927

42 - عمان 1147 111837

45 - مصر 6176 106230

رقم قياسي جديد في فرنسا

سجلت فرنسا رقما قياسيا جديدا في عدد إصابات فيروس كورنا إذ بلغ 45422 حالة خلال 24 ساعة. كما تم إدخال ما يقرب من 2500 مصاب إلى المستشفى يوم السبت 24 أكتوبر2020، وتم إدخال 233 مريضا جديدًا في حالة خطرة لأقسام الإنعاش خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إيطاليا تعزّز قيودها

ستفرض إيطاليا قيودًا جديدة للحد من فيروس كورونا، على غرار إغلاق دور السينما والمسارح، بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، بحسب مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وقاعات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، بينما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة.

احتجاجات على حظر التجول في روما

في روما، اشتبك حوالي 200 متظاهر مقنع ينتمون إلى جماعة الفاشية الجديدة فورزا نوفا احتجاجا على حظر التجول مع قوات مكافحة الشغب ليلة السبت إلى الأحد. وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية أنه تم اعتقال سبعة متظاهرين وإصابة ضابطي شرطة. واندلعت اشتباكات مساء الجمعة في نابولي.

حظر تجول في إسبانيا

ستعلن إسبانيا يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 فرض حظر تجول في العديد من مناطقها في إجراء صارم آخر في القارة الأوروبية التي تضررت بشدة من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز حالة تأهب قصوى جديدة صباح الأحد، مع فرض قيود للمرة الثانية في البلاد بعد تلك التي فرضت في آذار/مارس واستمرت حتى حزيران/يونيو.