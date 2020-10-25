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كورونا حول العالم: مليون و146763 وفاة

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 07:00
42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم
42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم

أظهر إحصاء جديد لرويترز يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 أن أكثر من 42.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس إلى مليون و146763.

وقد تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر / كانون الأول 2019.

   

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

  الدول والمناطق    إجمالي الوفيات     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة       224128            8528383

الهند            118534                   7864811

البرازيل           156471               5353656

روسيا             25821                  1497167

الأرجنتين          28338              1069368

إسبانيا            34752               1046132

فرنسا            34508                1041075

كولومبيا           29802              998942

المملكة المتحدة    44795             884,457

بيرو             34033                883116

   

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها          عدد الوفيات     عدد الإصابات

 16    - العراق             10568           449153

22    - السعودية           5281            344552

32    - المغرب            3205            190416

36    -  قطر                229            130965

38   - الإمارات             475            123764

40    - الكويت              744            120927

42    -  عمان              1147            111837

45    -   مصر              6176            106230

 

رقم قياسي جديد في فرنسا

سجلت فرنسا رقما قياسيا جديدا في عدد إصابات فيروس كورنا إذ بلغ 45422 حالة خلال 24 ساعة. كما تم إدخال ما يقرب من 2500 مصاب إلى المستشفى يوم السبت 24 أكتوبر2020، وتم إدخال 233 مريضا جديدًا في حالة خطرة لأقسام الإنعاش خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إيطاليا تعزّز قيودها

ستفرض إيطاليا قيودًا جديدة للحد من فيروس كورونا، على غرار إغلاق دور السينما والمسارح، بعد تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة، بحسب مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وسيتم إغلاق دور السينما والمسارح وقاعات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، بينما سيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة.

احتجاجات على حظر التجول في روما

في روما، اشتبك حوالي 200 متظاهر مقنع ينتمون إلى جماعة الفاشية الجديدة فورزا نوفا احتجاجا على حظر التجول مع قوات مكافحة الشغب ليلة السبت إلى الأحد. وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية أنه تم اعتقال سبعة متظاهرين وإصابة ضابطي شرطة. واندلعت اشتباكات مساء الجمعة في نابولي.

حظر تجول في إسبانيا

ستعلن إسبانيا يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 فرض حظر تجول في العديد من مناطقها في إجراء صارم آخر في القارة الأوروبية التي تضررت بشدة من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز حالة تأهب قصوى جديدة صباح الأحد، مع فرض قيود للمرة الثانية في البلاد بعد تلك التي فرضت في آذار/مارس واستمرت حتى حزيران/يونيو.


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