كوشنير: صفقة القرن ستعلن خلال أشهر

جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره الخاص، اليوم الثلاثاء إن صفقة القرن ستعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "الإدارة الأمريكية مشغولة في الوقت الراهن بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتداعياتها في العالم، لكنها ستحاول حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار كوشنير إلى "وجود عدد من الأسباب الكافية للثقة في هذه الخطة، وبإمكانية إحراز تقدم كبير بواسطتها. الخطة لا تضمن أمن الإسرائيليين ومستقبلا أفضل لهم فحسب، بل وتمنح الفلسطينيين أملا في حياة أفضل".

وشدد كوشنير على أن ترامب سيركز قريباً على التقريب بين مختلف الأطراف، "ونأمل أن نقدم خطتنا - صفقة القرن، خلال الشهرين القادمين، والتي أؤكد مرة أخرى أنها طبعا لن ترضي الجميع، ولكن هناك أسباب كافية للأخذ بها وتطبيقها".