كويتي يقتل أمه الباكستانية بـ 36 طعنة

أقدم كويتي على قتل أمه التي تحمل الجنسية الباكستانية بأن طعنها 36 مرة في منزلهم بمنطقة أم الهيمان في محافظة الأحمدي الساحلية شرقي البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية الخميس.

وقالت الصحيفة ان تقرير الأدلة الجنائية بشأن الجريمة التي وقعت الثلاثاء، خلصت الى ان "المتهم سدد 36 طعنة في أنحاء متفرقة من جسد أمه لأسباب غير معروفة".

واضافت ان الجريمة حصلت في وقت لم يكن في المنزل سوى الأم والابن (25 عاما)، مشيرة الى ان "شقيقة الجاني خارج المنزل، ولدى عودتها فوجئت بأمها جثة هامدة وغارقة في دمائها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله ان "التحاليل التي أجريت على المتهم لم تثبت كونه متعاطيا لأي مواد مخدرة".

واشار المصدر الامني الى ان للمتهم ملفا لدى طبيب نفسي يظهر معاناته من "مرض انفصام الشخصية"، وبحيث يكون "في بعض الأحيان غير مدرك لما يصدر عنه من تصرفات وسلوكيات".

وقال ان الأسرة كانت خصصت له سكنا مستقلا ضمن منزل العائلة لهذا السبب.

ولتعذر استجواب المتهم نتيجة حالته النفسية، فقد تمت إحالته إلى الطب النفسي "لتقديم الرعاية الصحية" بحسب المصدر نفسه.