كيف احتفل السعوديون بعيد ميلاد محمد بن سلمان؟

أطلق مواطنون سعوديون وسم “عيد ميلاد محمد بن سلمان” على موقع “تويتر”، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.
وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي “أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية”، فيما وصفه آخرون بـ”قائد التغيير”.
ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.
أسمى التهاني لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بمناسبة يوم ميلاده، الله يطوّل بعمره لتحقيق رؤيته ويديم عليه هالنجاحات 🇸🇦💚 pic.twitter.com/OIWaabSVsl— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 30, 2019
كل عام وانت بالف خير— عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) August 31, 2019
كل عام وانت لهذا الوطن الامل
والقائد العظيم #محمد_بن_سلمان
ادامك الله لنا بكل عزّ وفخر— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 31, 2019
#محمد_بن_سلمان_34_سنه pic.twitter.com/UqRHZ6h8JC
يا جعلها تبطي سنينك 💚💚💚— ياسر القحطاني (@Y20) August 31, 2019
#محمد_بن_سلمان_34_سنه pic.twitter.com/VKbcIeQngF
عسى عمرك طويل ((مواليد 85 حب كبيير)) #محمد_بن_سلمان_34_سنه pic.twitter.com/yFqAjEe3e2— fadia Alharbi (@fdo_alharbi) August 31, 2019
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