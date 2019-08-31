كيف احتفل السعوديون بعيد ميلاد محمد بن سلمان؟

أطلق مواطنون سعوديون وسم “عيد ميلاد محمد بن سلمان” على موقع “تويتر”، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.

وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي “أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية”، فيما وصفه آخرون بـ”قائد التغيير”.

ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.

أسمى التهاني لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بمناسبة يوم ميلاده، الله يطوّل بعمره لتحقيق رؤيته ويديم عليه هالنجاحات 🇸🇦💚 pic.twitter.com/OIWaabSVsl — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) August 30, 2019

كل عام وانت بالف خير

كل عام وانت لهذا الوطن الامل

والقائد العظيم #محمد_بن_سلمان — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) August 31, 2019