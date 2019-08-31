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كيف احتفل السعوديون بعيد ميلاد محمد بن سلمان؟

منشور 31 آب / أغسطس 2019 - 02:52
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أطلق مواطنون سعوديون وسم “عيد ميلاد محمد بن سلمان” على موقع “تويتر”، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.

وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي “أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية”، فيما وصفه آخرون بـ”قائد التغيير”.

ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.

 

 

 


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