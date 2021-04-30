كينيا تعتزم إغلاق مخيمين للاجئين يأويان أكثر من 430 ألف شخص

قالت كينيا إنها أبلغت الأمم المتحدة بعزمها إغلاق مخيمين يأويان أكثر من 430 ألف لاجئ، فروا من الحروب في شرق إفريقيا، بحلول يونيو عام 2022.

وأعلنت وزارة الداخلية النبأ عبر "تويتر"، بعد نحو 5 أسابيع من الأمر بإغلاق مخيمي داداب وكاكوما مع إمهال الأمم المتحدة أسبوعين لتقديم خطة بهذا الشأن.

وقالت الأمم المتحدة والحكومة الكينية في بيان مشترك الخميس إن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي التقيا يوم الخميس في نيروبي وسيتم تشكيل فريق مشترك للاتفاق على التفاصيل النهائية ووضع خريطة طريق لغلق المخيمين.

وجاء في البيان أن كينيا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "اتفقتا على أن مخيمات اللجوء ليست حلا طويل الأمد للنازحين"، وأنهما ملتزمتان بالعمل معا على إيجاد حلول بديلة تتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وأشارت كينيا إلى أنها تخطط لترحيل بعض اللاجئين ومنح الإقامة لآخرين. (رويترز)