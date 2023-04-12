كييف: الهجوم المضاد سيكون في هذا الصيف

البوابة - رجح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أن تشن القوات العسكرية لبلاده هجوما معاكسا ضد القوات الروسية، في نهاية هذا الصيف، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بعد الاستعداد بشكل كامل للهجوم.

وأوضح شميغال، إلى أن "كييف" لا تشعر بالضغط من أصدقائها وشركائها بخصوص الهجوم المضاد، الذي أكد أن أغلب الضغوط للبدء به تأتي من داخل أوكرانيا.

وشدد رئيس وزراء أوكرانيا، في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على أن بلاده قادرة على تحرير أراضيها، مطالبا شركاء أوكرانيا الدوليين تزويدها بالمزيد من المعدات العسكرية والذخائر والوسائل القتالية.

من جانبه، قال وزير الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستقرر الهجوم المضاد في أحدث لحظة ممكنة، وفقا لهيئة البث العامة الألمانية.

ويرى يان غاغين، مستشار الرئيس المؤقت لجمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية لا تمتلك الاحتياطات الكافية على خط الجبهة لشن هجوم مضاد يكون ناجحا.

وأعلنت القيادة الاوكرانية في أكثر من مناسبة، أن قواتها تستعد لهجوم مضاد في الربيع، وأن الاستعدادات والتدريبات المكثفة تجري في هذا الإطار، مع وصول دفعات من الدبابات الألمانية والبريطانية المتطورة إلى "كييف".

وفي سياق آخر، قتل الجيش الروسي 10 جنود أوكرانيين، بعد استهدافه نقطتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، وفي الاتجاه الجنوبي لمنطقة دونيتسك، تمكنت القوات المسلحة من صد ضربة صاروخية أوكرانية، وإسقاط صاروخين من نوع "هيمارس" باستخدام أنظمة صواريخ "إس-300" و"بوك".