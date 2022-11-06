"كييف" تخطط لإجلاء السكان.. والجيش الروسي يعزز دفاعاته في "زابوروجيه"

يخطط المسؤولون في العاصمة "كييف"، لإجلاء الملايين من سكانها، تحسبا للإنقطاع التام للتيار الكهربائي عن المدينة، بعد تعرض البنى التحتية الحيوية الأوكرانية، لقصف روسي مكثف خلال الفترة الماضية.

وقال مدير إدارة الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف، رومان تكاتشوك، اليوم الأحد، أن الترتيبات جارية لإجلاء ما تبقى من سكان العاصمة، الذين يقدر عددهم ب 3 ملايين شخص، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن الأوضاع في "كييف" صعبة للغاية، وأن المسؤولين في العاصمة يقومون حاليا بإنشاء ألف نقطة تدفئة، في كل المرافق التي يمكن استخدامها كملاجىء، خاصة المؤسسات التعليمية.

وأكد تكاتشوك، أن السلطات في العاصمة، وعدت بتلقي إخطار من الخدمات بأن الشبكة على وشك الانهيار قبل 12 ساعة على الأقل.

وقال: "نتفهم إمكانية فقدان إمدادات الطاقة بالكامل"، مشيرا إلى أن السلطات وعدت بإبلاغ الناس، والطلب منهم مغادرة العاصمة.

من جهة أخرى، يعزز الجيش الروسي دفاعاته وتحصيناته شمال مقاطعة زابوروجيه، تحسبا لأي هجوم مرتقب من قبل القوات الاوكرانية على المقاطعة.

وقالت سلطات "زابوروجيه"، صباح اليوم الاحد، إنه يتم إنشاء منطقة محصنة في الجزء الشمالي من المقاطعة، مشيرة إلى أن سلطات "كييف" يمكن أن تأمر بشن هجوم قبل 8 نوفمبر، في محاولة منها لتحقيق نجاح قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.