لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مئات الآلاف يؤدون فريضة الحج دون قيود (فيديو)

فاضت شوارع مدينة مكة المكرمة، اليوم الأحد بمئات آلاف الحجاج، من مختلف الجنسيات، لأداء مناسك الحج لهذا العام، بعد أن سمحت السلطات السعوديّة بأداء الفريضة لهذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وانطلقت مراسم الحج ببدء مئات الآلاف من الحجاج، بأداء طواف الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ثم يتوجهون في المساء إلى منى القريبة من المسجد الحرام، استعدادًا للمناسك الرئيسية وهي صعودهم إلى جبل عرفات يوم الثلاثاء المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم مئات الآلاف من الحجاج اليوم الأحد بأداء "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة، رغم الأجواء الحارة والمزدحمة، وذلك في بداية فترة المناسك الحجية، التي تبدأ بأعداد مشابهة للأعوام السابقة قبل تفشي جائحة "كوفيد-19".

صعود جبل عرفات

وتشهد منطقة منى مساء اليوم الأحد، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن المسجد الحرام، توافد عدد كبير من الحجاج، استعدادًا للمناسك الرئيسية، والتي تشمل صعود جبل عرفات يوم الثلاثاء المقبل.

وقام الحجاج يوم السبت بطواف الكعبة المشرفة، وهم يرتدون الإحرام الأبيض، فيما ارتدت بعض النساء عباءات ملونة، حيث قد حمل العديد منهم مظلات للحماية من أشعة الشمس الحارة، بينما كان آخرون يصلون ويدعون على الأرضية المصنوعة من الرخام الأبيض المعطّر برائحة المسك.

وصول 329 حاجًا وحاجة يمثلون أولى طلائع المستضافين من الشهداء والمصابين الفلسطينيين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج.https://t.co/qw4msqKI8q#واس_حج44 | #بسلام_آمنين

#واس_عام pic.twitter.com/2wLwB6ENEu — واس العام (@SPAregions) June 24, 2023

99 مليون حاج

واستقبلت المملكة العربية السعودية، على مدى 54 عامًا، أكثر من 99 مليون حاج حتى نهاية موسم الحج في العام الماض، وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، وفقا لما اعلنته السلطات السعودية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 2 مليون حاج من 160 بلداً في موسم الحج هذا العام، وفقًا لتقديرات السلطات السعودية، التي قامت بتأمين العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، ووفرت سيارات الإسعاف ونشرت حوالي 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجاج.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، يوم الأحد الماضي أن يوم الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء المقبل، في 27 من يونيو الجاري، كما أكدت أن يوم الأربعاء، في 28 يونيو، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.





