لأول مرة منذ 10 سنوات.. سفير للبحرين لدى دمشق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا لبعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا بلقب "سفير فوق العادة مفوّض".

وكانت البحرين وسلطنة عمان قد خفضتا مستوى تمثيلهما الدبلوماسي في دمشق، فيما قطعت السعودية وقطر والإمارات والكويت علاقاتها مع النظام السوري في بداية العام 2012، احتجاجا على استخدام قوات النظام القوة في قمع الاحتجاجات عام 2011.

وأعادت السفارة الإماراتية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح أبوابها في دمشق، بتمثيل قائم بالأعمال، فيما أعلنت سلطنة عمان في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إعادة سفيرها إلى سوريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العاصمة السورية حيث اجتمع مع رئيس النظام بشار الأسد.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

ولا يزال تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، أمامه اختبار صعب في مارس 2022، مع عقد القمة العربية المقررة في الجزائر، وسط “خلاف عربي” معلن بشأن رفع تعليق العضوية الذي تم في 2011 ردا على جرائم بشار الأسد ضد الشعب السوري.