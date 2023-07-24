الكنيست يقر "التغييرات القضائية".. لابيد: كارثة قادمة في "إسرائيل"

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتا، حيث كان من بين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالانت

وأفادت وسائل اعلام، بأن بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون " المعقولية " الذي يمس بسلطة المحكمة العليا تم بتصويت جميع اعضاء الائتلاف.

وفشلت المفاوضات بين الحكومة الاسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، والمعارضة الاسرائيلية بخصوص محاولات الوصول إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية.

وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، هجوما قاسيا على حكومة بلاده، واتهمها في خطاب ألقاه بعد انتهاء جلسة النقاش حول مشروع قانون المعقولية قبل التصويت عليه، بـ"إحداث شرخ عميق في البلاد".

وقال لابيد إن محاولات التسوية مع الائتلاف باءت بالفشل وأن التوصل إلى اتفاقات مع هذه الحكومة أمر مستحيل.

בשבועות האחרונים עשינו כל מאמץ להגיע להסכמות רחבות כמו שהבטחנו, אבל היו לנו תנאים והתנאי המרכזי היה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית.

עם הממשלה הזאת אי אפשר להגיע להסכמות ששומרות על הדמוקרטיה הישראלית. pic.twitter.com/rt2gUFHvAq July 24, 2023

وعبّر عن قلقه من أن ما يحدث هو استيلاءٌ على الأغلبية الإسرائيلية من قبل أقلية متطرفة، واعتبر ذلك كارثة يجب إيقافها.

وبدأ الكنيست بالتصويت على مشروع القانون بالقراءة الثانية، وفي هذا الوقت، تجمع الآلاف من الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست، في حين عملت الشرطة الإسرائيلية على محاولة تفريقهم.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" ورئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي قد وصلا للكنيست لإعطاء المسؤولين السياسيين تحذيرات المنظومة الأمنية حول الوضع الحالي.

ولكن نتنياهو رفض لقاء رئيس هيئة الأركان قبل التصويت. حيث تهدف الإحاطة إلى إلقاء الضوء على المخاطر التي ستترتب على تمرير التعديلات على مشروع القانون.

وبسبب عدم نجاح المعارضة في تمرير تحفظاتها على القانون، قررت مغادرة قاعة الكنيست خلال التصويت.

