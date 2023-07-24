المتظاهرون يغلقون الطرق المؤدية للكنيست.. والشرطة تستخدم القوة لتفريقهم (فيديو وصور)

في الوقت الذي يبحث فيه النواب الإسرائيليون، اليوم الاثنين مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل قبل التصويت النهائي، تشهد الطرقات المؤدية إلى الكنيست احتجاجات وإغلاقات من قبل المتظاهرين، الذين تعمل الشرطة على تفريقهم بالقوة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الشرطة حذرت من إغلاق المزيد من الطرق حول الكنيست والمنطقة المحيطة خلال اليوم.

واعتقلت الشرطة القائد الرئيسي للاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، موشيه ردمان، بالقرب من الكنيست.

ההפגנה מול הכנסת: מוביל המחאה נגד הרפורמה וההייטקיסט משה רדמן - נעצר @NOFARMOS pic.twitter.com/zZlvhsgGFU — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

وتم تصوير مقطع فيديو يُظهر ردمان وهو ممدد على الأرض ومكبل بالأصفاد بينما يطلب ضابط شرطة من أحد المارة وقف التصوير.

كما قامت الشرطة الإسرائيلية أيضاً باعتقال ثلاثة متظاهرين أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد نير بركات.

يأتي هذا التصاعد في التوتر حول مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يتناوله الكنيست، فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن هذا المشروع، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم استعجاله، محذراً من أنه قد يؤدي إلى زيادة الانقسامات داخل البلاد.

نتنياهو يغادر المستشفى

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد غادر في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مركز "شيبا" الطبي في مدينة رمات غان بعد خضوعه لعملية زرع منظم لضربات القلب.

وأفاد الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، بأنه دخل المشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب الذي زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة، أنه أبلغه بوجود مشكلة في قلبه، مما دفع لإجراء عملية جراحية فورية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

