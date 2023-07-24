نتنياهو يغادر المستشفى.. وبايدن: مشروع "الإصلاح القضائي" سيزيد الانقسامات

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مركز "شيبا" الطبي في مدينة رمات غان اليوم الاثنين، بعد خضوعه لعملية زرع منظم لضربات القلب.

وأفاد الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، بأنه دخل المشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب الذي زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة، أنه أبلغه بوجود مشكلة في قلبه، مما دفع لإجراء عملية جراحية فورية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

לאחר יומיים באשפוז והשתלת קוצב לב: רה"מ נתניהו עזב את בית החולים@SivanSisay pic.twitter.com/8PeIRIDypy — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

بايدن: زيادة الانقسمات داخل "اسرائيل"

من جهة أخرى، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم المضي قدما في تصويت الكنيست المزمع على مشروع قانون الإصلاح القضائي.

وعبر بايدن في بيانه عن قلقه البالغ حيال التشريع وتداعياته المحتملة، مشيراً إلى أنه ومن وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي يمكن أن يزيد من الانقسامات بدلاً من تقليلها.

وأكد بايدن أنه في ظل مجموعة التهديدات والتحديات التي تواجه إسرائيل حالياً، ليس من الحكمة تسريع إجراءات المشروع القضائي، وعلى القادة الإسرائيليين أن يركزوا جهودهم على تحقيق الوحدة والتوافق بين أفراد الشعب.

إيران وحزب الله

وأعرب مسؤول أمريكي عن مخاوف البنتاغون بشأن تأثير الأزمة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي على استراتيجية الردع الإسرائيلية، وقد يشجع ذلك إيران أو حزب الله على القيام بأعمال استفزازية قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة.

وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

