لابيد يرفض استجواب الاميركيين لجنوده في قضية اغتيال ابو عاقلة

رفضت إسرائيل اي محاولة مستقبلية من المحتمل ان تقوم بها الدوائر العدلية والحقوقية الاميركية تتعلق باستجواب جنود اسرائيليين في قضية اغتيال الاعلامية الاميركية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة برصاص قوات الاحتلال في جنين في مايو الماضي

ووفق الخطوة الاميركية فإن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) هو من سيقوم بعملية التحقيق، وقد يتم التحقيق مع جنود وضباط إسرائيليين وهي خطوة نادرة الحدوث حسب تقارير اسرائيلية

ورفضت سلطات الاحتلال على لسان رئيس وزرائها يائير لابيد خضوع جنودها للاستجواب، فيما أشادت عائلة الصحافية الفلسطينية بقرار الولايات المتحدة

وقال لابيد على "تويتر"، "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة". ووصف لبيد الجيش الإسرائيلي بأنه "أخلاقي" وقد نقل احتجاج قوي الى الأميركيين

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال الإثنين إنه لن يتعاون مع التحقيق الأميركي، واقرت اسرائيل بوجود "احتمالا كبيرا" بأن يكون نتج عن إطلاق جندي إسرائيلي النار عليها ويتّهم الفلسطينيون وقناة "الجزيرة القطرية " التي كانت تعمل فيها ابو عاقلة الإسرائيليين بقتلها "عمدا".

وقال احد محامي الجيش الإسرائيلي إن أي تهم جنائية لن توجه الى الجندي الذي يُرجّح تورطه في إطلاق النار، فيما رفض لبيد محاكمة الجندي، وقال "لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين لمجرّد تلقي تصفيق من الخارج".