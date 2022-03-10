لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلنسكي ولن نحارب الغرب بالنفط والغاز

اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس إن بلاده لا تريد نهائياً الاعتماد على الدول أو الشركات الغربية مرة أخرى، مضيفاً أن الغرب يستخدم أوكرانيا لتقويض روسيا، فيما رجح نظيره الاوكراني دميترو كوليبا ان تواصل روسيا هجومها على بلاده.

لافروف: لن نحارب الغرب بالغاز والنفط

وصرح لافروف في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الأوكراني في تركيا بأن روسيا لم تستخدم قط إنتاجها من النفط والغاز كأسلحة وبأنه سيكون هناك دائماً أسواق لصادراتها من الطاقة، وأكد أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروسيا، موضحاً أن «اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا لا بديل لها».

أوضح لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يرفض عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة قضايا «محددة».

كوليبا: ساتواصل مع لافروف

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه يتعين على القوات الروسية مغادرة الأراضي التي تضم منشآت الغاز والمحطات النووية الأوكرانية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه يبدو أن روسيا ستواصل هجومها وتسعى لاستسلام كييف لكن ذلك لن يحدث. وذكر في مؤتمره الصحافي بعد لقاء لافروف أن انطباعه من الاجتماع هو أن روسيا ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإقرار وقف إطلاق النار بعد غزو أوكرانيا. وأضاف أن لافروف لديه انطباع مختلف عما يجب أن يفعله وزراء الخارجية في وقت الأزمات.

ودعا كوليبا روسيا إلى السماح بإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة عبر «ممر إنساني»، مضيفاً أن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها قادرة أيضاً على الدفاع عن نفسها، وعبر عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار، وقال كوليبا للصحافيين: «تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه». لكنه أضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي «مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة».