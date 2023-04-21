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لافروف يتهم أمريكا بشن "حملة صليبية" على روسيا

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 04:18
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي

اعتبر  سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي المسار الأمريكي تجاه روسيا بما في ذلك تسليح نظام كييف "ميؤوس منه".

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وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته كوبا، إن "الأمريكيين أعلنوا شن حملة صليبية على روسيا".

ولفت لافروف إلى أن أمريكا اختارت نظام كييف النازي كرأس حربة عسكري، وضخّوه بأنظمة أسلحة حديثة أكثر فأكثر.

مشددا على وجوب أن يكون واضحا للجميع أن هذا "مسار ميؤوس منه".

إلى ذلك قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلفاء يعملون على زيادة الإمدادات من العتاد العسكري لكييف حيث جاء ذلك عقب  محادثاته مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وأعضاء من الحكومة في أوكرانيا خلال زيارته لكييف، الخميس.

كلمات دالة:لافروفسيرغي لافروفامريكاحملة صليبيةصليبية

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