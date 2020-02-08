لافروف يندد في كراكاس بالعقوبات الأمريكية على فنزويلا

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي تعدّ دولته أحد ابرز داعمي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، وذلك خلال زيارة إلى كراكاس الجمعة.

وقال لافروف عقب لقائه مادورو في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس “إنّنا ندين بشدّة أساليب الابتزاز والإملاء والعقوبات وغيرها من التدابير التي تنتهك (…) ميثاق الأمم المتحدة”.

ووعد الوزير الروسي، الذي يقوم بجولة في أمريكا اللاتينة، بتحسين القدرات الدفاعية لفنزويلا في مواجهة “التهديدات” الخارجية.

من جانبه، قال مادورو في تغريدة إنّه عقد مع لافروف “اجتماع عمل استثنائياً” في “تأكيد على الالتزام بتعزيز العلاقات الرفيعة المستوى” بين البلدين.

وكان لافروف قال عقب لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أريازا إنّ العقوبات الأمريكية “غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي”.

وتفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة عقوبات تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، ولكن أيضاً مادورو ومحيطه.

ويبرز بين تلك العقوبات الحظر الذي أقرته واشنطن في نيسان/ ابريل 2019 على نفط فنزويلا، بالإضافة إلى العقوبات المالية الصارمة.

وتعدّ روسيا من أبرز داعمي الرئيس الاشتراكي مادورو، إلى جانب الصين وكوبا. كما تعدّ موسكو ثاني دائن لكراكاس، بعد بكين.

وتأتي زيارة لافروف إلى كراكاس بعد يومين من استقبال الرئيس الأمريكي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في البيت الابيض. وتعترف الولايات المتحدة، كما نحو 50 دولة أخرى، بغوايدو رئيساً بالإنابة لفنزويلا.

والخميس، ألمح المبعوث الأمريكي إلى فنزويلا اليوت ابرامز إلى أنّ بلاده قد تتخذ قريباً إجراءات ضدّ روسيا بسبب دعمها مادورو.

كما عبّر مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن “القلق (حيال) سلوك” مجموعة روسنفت الروسية في فنزويلا.

وقال لافروف في تلميح مبطن إلى التصريحات الأمريكية حول إمكانية اتخاذ عقوبات ضدّ بلاده “نعتبر العقوبات غير مقبولة، وكذلك محاولة تطبيق قوانين دولة في دولة أخرى”. (أ ف ب)