لاول مرة.. محكمة اميركية تقضي بسجن عنصر من بلاك ووتر بتهمة قتل عراقيين

أصدرت محكمة بواشنطن حكما بسجن حارس سابق في شركة الأمن الخاص بلاك ووتر مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم قتل لدوره في مجزرة أودت بحياة مدنيين عزل في بغداد عام 2007.

واجبرت واشنطن الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية تمتنع بموجتها من محاكمة الجنود الاميركيين او المرتزقة الذين تستعين بهم بتهمة قتل العراقيين وهو ما فتح المجال لهؤلاء لارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين العراقيين والافغان

وكانت هيئة محلفين فيدرالية في محكمة منطقة واشنطن قد أدانت الحارس الأمني نيكولاس سلاتن في كانون الأول/ديسمبر بارتكاب جريمة من الدرجة الأولى، وهي المرة الثانية التي تجده المحكمة مذنبا بهذه التهمة.

وتحدى سلاتين المحكمة التي أصدرت الحكم الأربعاء واصفا قرارها بأنه "إجهاض للعدالة لن يستمر طويلا"، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وهذه هي المحاكمة الثالثة لسلاتن الذي سقطت إدانته في المرة الأولى ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع بحقه في المحاكمة الثانية عام 2018.

وسلاتن واحد من أربعة حراس من بلاك ووتر أدينوا عام 2014، والحكم بالسجن 30 عاما الذي صدر بحق الباقين تم نقضه أيضا وستعاد محاكمتهم.

حراس بلاكووتر فتحوا النار على مدنيين عزل بساحة النسور في بغداد عام 2007

وأدين سلاتن بقتل أحمد هيثم أحمد الربيعي (19 عاما) الذي كان يدرس الطب وقضى مع أكثر من عشرة مدنيين عراقيين على يد حراس بلاكووتر في ساحة النسور في بغداد في 16 كانون الأول/ديسمبر عام 2007.

فقد فتح حراس بلاكووتر النار في الساحة أثناء مرافقة موكب دبلوماسي مستخدمين بنادق القنص والمدافع الرشاشة والقنابل دون أي استفزاز بحسب القضية، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا وجرح 18 آخرين. وتقول الحكومة العراقية إن عدد القتلى كان أعلى.

وعمقت عملية إطلاق النار هذه استياء العراقيين من الأمريكيين في البلاد بعد أربع سنوات على إطاحة القوات الأمريكية بالرئيس الراحل صدام حسين، كما أثارت تساؤلات حول اعتماد واشنطن الواسع على الأمنيين المتعاقدين.