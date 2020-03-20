لا اصابات بالكورونا في ووهان الصينية لليوم الثاني على التوالي

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يوم الجمعة 20/3 أنّ تجربة مدينة ووهان الصينية حيث كان فيروس كورونا المستجد بدأ انتشاره ولم تسجّل أي إصابة محلية المصدر منذ يوم الخميس 19/3 ، تمنح "أملاً" للعال عبر إظهارها أنّه حتى الوضع الأكثر خطورة قابل ليصير العكس".

ولليوم الثاني على التوالي، لم تعلن ووهان يوم الجمعة 20/3 أي إصابة جديدة مصدرها محلي.

غير أنّ أدهانوم غيبرييسوس نبّه إلى "وجوب الحذر بطبيعة الحال، إذ يمكن للوضع أن ينقلب مجدداً"، متداركا "لكن تجربة مدن ودول نجحت في عكس مسار فيروس كورونا المستجد تمنح أملاً وشجاعة لبقية العالم".

ولفت إلى انّه في سياق التصدي لنقص معدات الحماية لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، فإنّ منظمة الصحة حددت "منتجين في الصين وافقوا على تأمينها".

وتوجه بالشكر إلى جاك ما، الملياردير الصيني مؤسس موقع "علي بابا" العملاق للمبيعات الالكترونية، نظراً إلى "مساهمته في توفير معدات ضرورية لدول في حاجة إليها".

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الجمعة: "وردت أمس من مدينة ووهان الصينية تقارير حول غياب أي حالات إصابة (داخلية). إن ووهان تبعث الأمل لباقي العالم، بأنه من الممكن تجاوز الأحوال الأكثر خطورة مثل هذه".

وأوضح: "بالطبع علينا إبداء التحفظ، لأن الوضع قد يتراجع. لكن خبرة بعض المدن والدول، التي صدت هجوم الفيروس، تزرع الأمر والشجاعة في باقي العالم".

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع كبير بوتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، بينما تواجه دول عدة في العالم تفشيا متسارعا له.

وقد أعلنت الصين الجمعة أنها لم تسجل أي إصابة داخلية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد، إلا أنها أفادت برصد 39 حالات جديدة قادمة من الخارج.

وسبق أن أكدت السلطات الصينية أن الخطر الأكبر للبلاد فيما يخص هذا الفيروس تمثله الإصابات الوافدة من الخارج، في الوقت الذي أكدت فيه بكين العمل على 8 لقاحات محتملة ضد العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المنتشر من ووهان الصينية، وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.