لا بيان لمجلس الأمن الدولي بعد اجتماع حول السودان

عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اجتماعا طارئا حول السودان انتهى بعد ساعة من المحادثات المغلقة دون صدور بيان.

واعتبر رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني كرستوف هويسجن، أن انعقاد جلسة مشاورات بشأن تطورات الوضع في السودان، يحمل رسالة قوية تدلل على أهمية هذا الوضع.

وقال في تصريحات للصحافيين، عقب انتهاء هذه الجلسة المغلقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، “دول الاتحاد الأوروبي الممثلة في مجلس الأمن دعت إلى عقد هذه الجلسة، ونحن نعتبر أن مجرد انعقادها يمثل في حد ذاته إشارة قوية على أهمية الوضع الحالي بالسودان”.

وأضاف هويسجن “سنواصل متابعة الموقف عن كثب، وقد أحطنا علما بأن الاتحاد الأفريقي سيعقد اجتماعا يوم الأحد، وربما نعود هنا في المجلس للانعقاد مرة أخرى بشأن السودان الاثنين المقبل”. وتابع “نعتقد أنه من اللازم التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، والحق في التجمع السلمي في السودان، والعمل على إيجاد عملية سياسية شاملة”.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، الجمعة، إن مجلس الأمن لم يتخذ في جلسته موقفا حيال تطورات الوضع في السودان، على اعتبار أن ذلك يعد شأنا داخلياً للخرطوم.

وأوضح العتيبي، في تصريحات صحافية، أن “أعضاء المجلس قرروا عدم الحديث للصحافيين حول هذا الموضوع، لكن هناك قلق إزاء ما يجري وهناك دعوة عامة بضبط النفس والتزام الهدوء في السودان”.

وتابع قائلا “نحن ندعم الطموحات المشروعة للشعب السوداني وسنواصل متابعة الموقف عن كثب لكن لا نريد التدخل في شأن داخلي بالسودان”، مضيفا “هذه مسألة داخلية ولا يجب أن نتدخل”.

وكانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية في مجلس الأمن طلبت عقد الاجتماع وهي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وبلجيكا.

وقد صرح نائب ممثل السودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبد السلام أمام مجلس الأمن أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان “لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين”.

وأضاف “لن يتم استبعاد أي حزب من العملية السياسية، بما في ذلك الجماعات المسلحة (…) يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الارض واتفاق الأطراف المعنيين”.

