لا وساطة كويتية بين إيران وأمريكا لتهدئة التوتر في المنطقة

نفت مصادر مطلعة وجود وساطة كويتية بين إيران وأمريكا، ورأت أن الوساطة في الوقت الحالي لن تساهم في احتواء التصعيد.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية في عددها الصادر اليوم الإثنين عن المصادر تأكيدها عدم وصول أي قوات أمريكية أو بريطانية إلى الكويت بطلب كويتي بهدف الحماية.

وأضافت أن القوات موجودة سابقا ولا حاجة لزيادتها، إضافة إلى جهوزية الجيش الكويتي لأي طوارئ.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مخاوف من التصعيد وردود الفعل المتبادلة “التي ستدخل المنطقة في نفق مظلم، ولا بد من بذل الجهود للتهدئة من جميع الأطراف”.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي نفت استخدام القواعد العسكرية بدولة الكويت لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وقالت رئاسة الأركان في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأحد إنها “تنفي نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار”. (د ب أ)