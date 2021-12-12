لبناني يقود تظاهرة حاشدة في "بيونيس آيرس" مرددا شعارات بالعربية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، شابا لبنانيا يقود مظاهرة حاشدة في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس، مرددا فيها شعارات حماسية باللغة العربية.

المظاهرة التي يظهر فيها الشاب اللبناني، في قلب "بيونيس آيرس" تعود إلى أحزاب يسارية واشتراكية مشاركة في فعاليات المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية.

وقام الشاب بترداد شعارات باللغة العربية، حيث تبين في وقت لاحق أنه من الجنسية اللبنانية وتابع للحركة الشبابية للتغيير في لبنان التي كانت من طلائع الحركات المشاركة في تحركات وتظاهرات 11 تشرين الثاني في لبنان.

وافتتح المؤتمر الأول للرابطة الاشتراكية الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت الماضي الواقع في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أحزاب وحركات يسارية واشتراكية من 25 دولة من القارات الخمس.