لبنان: إطلاق نار على منزل "ميقاتي"

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من مخابراته أوقفت المدعو "ي. ح." في مدينة طرابلس شمالي لبنان، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية صيد باتجاه منزل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.

وأكد الجيش عبر حسابه على تويتر أن إطلاق النار على منزل ميقاتي لم يسفر عن وقوع إصابات وأن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري ـــ طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية بومب أكشن باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي من دون وقوع إصابات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.#Lebanesearmy #الجيش_اللبناني — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 26, 2019

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بين أغنى 10 رجال أعمال عرب حسب تصنيف مجلة "فوربس" العالمية.

وتقدر ثروته بأكثر من 10 مليارات دولار، لكن هذا لم يمنعه من الحصول على قرض حكومي مدعوم بفائدة لا تتعدى 1% وبقيمة 34 مليون دولار لتوظيفه في استثماراته العقارية، ما اعتبره القضاء والمواطنون على حد سواء استغلالا لحد السلطة وتربحا من منصب حكومي، لأن ميقاتي كان وقتها رئيسا للحكومة.