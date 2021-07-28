لبنان يعلن حدادا وطنيا في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

قررت الحكومة اللبنانية اعلان يوم الاربعاء المقبل، والذي يوافق الذكرى الاولى للانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف اكثر من مئتي قتل والاف الجرحى، فضلا عن الدمار الهائل الذي لا يزال ماثلا في معظم ارجاء المدينة.

وجاء في مذكرة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء نشرت على موقعه الرسمي في تويتر” “تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 آب/أغسطس 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات".

وتابعت المذكرة "كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.

في الرابع من آب/أغسطس 2020، أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شخصاً وأصيب فيه اكثر من 6500 شخص، ودمّر أحياء عدة في المدينة. وعزته السلطات إلى انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ العام 2014 في العنبر رقم 12 في المرفأ.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الإنفجار .

والثلاثاء، دعت نجاة رشدي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، إلى إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتحقيق العدالة، مؤكدة أن أسر الضحايا والناجين من الانفجار يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.