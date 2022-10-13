لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تقرر استدعاء ترامب

صوتت لجنة برلمانية تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول الاميركي الخميس، وبإجماع أعضائها، على استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب ليمثل أمامها.

واكد بيني تومسون رئيس اللجنة انها "ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب".

وتسعى تحقيقات اللجنة الى كشف سلوك ترامب قبل وأثناء وبعد الهجوم الذي وقع في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، وحاول أنصار للرئيس الجمهوري خلاله منع البرلمانيين من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن.

واستجوبت اللجنة أكثر من ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء ترامب، ودققت في عشرات الآلاف من الوثائق.

وقبيل جلسة التصويت على استدعاء ترامب الذي لا يزال يصر على ان الانتخابات سرقت منه، قالت النائبة زوي لوفغرين العضو في اللجنة إن الجلسة التي قد تكون الأخيرة قبل تقرير التحقيق النهائي، ستتناول "أمورا جديدة اكتشفناها خلال عملنا هذا الصيف. ما هي نوايا الرئيس وما كان يعرفه وماذا فعل وما فعله الآخرون".

ووصفت العناصر الجديدة بانها "مفاجئة".

واقترح أعضاء اللجنة علنا أن يوجه وزير العدل ميريك غارلاند الاتهام إلى دونالد ترامب فيما يتعلق بالهجوم على الكابيتول. لم تذكر اللجنة نفسها رسميًا ما إذا كانت ستوصي باحالة الملف على القضاء.