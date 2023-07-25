لحظات مروعة: شاب يفلت من هجوم قرش أبيض

في لحظات مروعة قبالة ساحل غنارابوب الشهير في أستراليا، هاجم قرش أبيض كبير راكب أمواج شاب بشكل مفاجئ.

وبحسب الشهود، فقد تمكن الشاب المحظوظ من النجاة بحياته بأعجوبة، والوصول الى الشاطىء الذي كان يبعد عنه مسافة 600 متر، ولكنه تعرض لجروح خطيرة في ساقه.

تم نقل الشاب الجريح على الفور إلى الشاطئ بمساعدة ممرض حاضر في المكان الذي ساهم في إسعافه وتقديم العناية الأولية.

وبعد ذلك، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب جروحه العميقة في ساقه.

A young surfer has saved his own life after being attacked by a Great White Shark off popular Gnarabup beach in the South West.



He paddled 600 metres to shore bleeding heavily, before he was helped by a nurse on the sand then rushed to hospital. @emmalegriffiths #9News pic.twitter.com/hY3enlsYZ6 July 24, 2023

وتعتبر هذه الحادثة الأخيرة جزءًا من تزايد هجمات أسماك القرش على البشر في مناطق عدة حول العالم، مما أثار خوفًا بين المصطافين والأهالي.

وعلى إثر هذه الحادثة، قررت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر حفاظًا على سلامة الزوار.

التحذيرات تتزايد من الاقتراب من المناطق البحرية المعروفة بوجود أسماك القرش، وتدعو السلطات المصطافين وراكبي الأمواج إلى اتباع إجراءات السلامة المعتمدة لتجنب حوادث هذا النوع.

وتظل هذه الحوادث تحدٍ يواجه السلطات وعلماء البحار للبحث عن طرق للتعامل مع هذه الحيوانات البحرية المفترسة وحماية الجمهور في آنٍ معا.

