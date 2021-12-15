لدورها في مراقبة "الإيغور".. واشنطن تعتزم وضع 8 شركات صينية على القائمة السوداء

تستمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في سياستها التصعيدية ضد الصين، حيث أشارت مصادر إلى أن واشنطن، تعتزم إدراج ثمان شركات صينية، على القائمة السوداء للاستثمار.

وقال مصدرين مطلعين صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تجاه تلك الشركات الصينية، تأتي عقابا لها على دورها المزعوم في مراقبة الأقلية المسلمة من الإيغور.

وأشارت المصادر إلى أن "دي جيه آي"، أكبر مصنع للطائرات التجارية دون طيار في العالم، ستكون على القائمة السوداء للاستثمار.

وأفادت "فايننشال تايمز"، بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستضع "دي جيه آي" والشركات الأخرى على القائمة السوداء لـ"شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني".

ويُمنع المستثمرون الأمريكيون من اقتناء حصص مالية في 60 شركة صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء.

ويعد هذا أحدث جهد للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعاقبة الصين، بحجة قمعها الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أجلت "سينس تايم"، شركة لبرمجيات التعرف على الوجه، طرحها العام الأولي المخطط له في هونغ كونغ بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تعتزم وضعها في القائمة السوداء.

جميع الشركات الثماني مدرجة بالفعل في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة، والتي تمنع الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا أو المنتجات من أمريكا إلى المجموعات الصينية دون الحصول على ترخيص حكومي.