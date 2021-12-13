لقاءات سعودية ايرانية في الاردن وطهران تتحدث عن تسوية الخلافات مع الرياض وابو ظبي

كشفت مصادر اعلامية رسمية اردنية عن لقاءات امنية جمعت بين خبراء من ايران والسعودية في العاصمة عمان، فيما اعلنت تقارير انها بين اكاديميين وخبراء ومحللين ولا علاقة للجلسة بالتطورات السياسية بين الدولتين

لقاءات ايرانية سعودية في الاردن

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الاثنين ان المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان في الأردن استضاف جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.

وناقشت الجلسة، وفق المصادر الرسمية الاردنية عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى.

اجواء احترام متبادل

وقال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن أيمن خليل، إن أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الاقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة وتحدثت مصادر ايضا عن المزيد من الجلسات بين الطرفين سيتم عقدها في وقت قريب، لمتابعة توصيات الحوار الامني والتقني وصياغة تفاصيله.

وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.

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في سياث آخر ، أعلن قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، عن اللقاء بمسؤولين من الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أنه "تم حل سوء التفاهم إلى حد ما".

والتقى اللواء باقري، صباح اليوم الاثنين، العميد الركن، عبد العزيز بن عبدالله المنذري، نائب رئيس الأركان للعمليات والتخطيط بالقوات المسلحة العمانية، وقال باقري: "مستعدون لعرض خبراتنا على الجانب العماني بخصوص مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "وجود الجيوش الأجنبية في المنطقة يؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن".